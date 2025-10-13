Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα επέστρεψαν στο ΣΕΦ το μεσημέρι της Δευτέρας (13/10), λίγες μόνο ώρες δηλαδή μετά τη σημαντική νίκη, κυρίως για λόγους γοήτρου και ψυχολογίας, επί του Παναθηναϊκού (90-86), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Greek Basketball League. Ο αυριανός αγώνας (14/10, 21:15) απέναντι στην Αναντολού Εφές, στο ΣΕΦ, ξανά, δεν επιτρέπει ξεκούραση για τους «ερυθρόλευκους».

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη Media Day σχολιάζοντας τις απαιτήσεις του αγώνα, την εικόνα της ομάδας του, τα θέματα τραυματισμών, αλλά και τις πιθανότητες ενίσχυσης του ρόστερ.

«Περιμένουμε να γυρίσει ο Τόμας (σ.σ. Ουόκαπ), να γυρίσει ο Φουρνιέ. Έχουμε καλούς παίκτες και κερδίσαμε δύο σημαντικά παιχνίδια χωρίς αυτούς. Όπως έχω ξαναπεί, οι πρόεδροι είναι ανοιχτοί. Οτιδήποτε προκύψει στην αγορά ή δω εγώ κάτι που αξίζει, θα το συζητήσουμε πολύ σοβαρά», δήλωσε συγκεκριμένα ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» σε ερώτηση για πιθανή περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας.

Αναλυτικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε:

Όσον αφορά στην αναμέτρηση με την Εφές που έχει ιδιαιτερότητες, λόγω της πνευματικής και σωματικής επιβάρυνσης των παικτών μετά το πρόσφατο ντέρμπι, τόνισε: «Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι κάτι που πρέπει να διαχειριστούμε. Ίσως, χρειαστεί να ανοίξουμε το rotation περισσότερο αύριο, ή να μην παίζουν συνεχόμενα λεπτά πολλοί παίκτες. Να έχουν διαλείμματα, να βγαίνουν στον πάγκο και να ξαναμπαίνουν. Η ενέργεια είναι απαιτούμενη σε αυτή τη συνεχόμενη σειρά αγώνων. Ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό έχει πάντα ιδιαίτερη ψυχολογική πίεση και χθες, στο πρώτο ημίχρονο, είχαμε εντελώς λάθος πνευματική προσέγγιση στο ματς. Στο δεύτερο, που κάναμε δύο-τρία βασικά πράγματα, ήμασταν τελείως διαφορετικοί. Η Εφές είναι μια ομάδα που δεν σου επιτρέπει κανένα είδος χαλάρωσης. Για να την κερδίσουμε, πρέπει να ματώσουμε. Έχει πολύ δημιουργικούς guards όπως ο Λάρκιν και ο Λόιντ. Έχουν επιστρέψει και ο Μπομπουά με τον Ντόζιερ. Ειδικά τα guards είναι πολύ επικίνδυνα σε τέτοια παιχνίδια, δημιουργούν καταστάσεις μόνοι τους. Επίσης, είναι πολύ καλοί στα after timeouts, με τον κόουτς Κοκόσκοφ να έχει πολύ καλές επιθετικές ιδέες. Για να τους αντιμετωπίσουμε, πρέπει να είμαστε σκληροί και να πετύχουμε βασικούς αμυντικούς στόχους».

Σε ό,τι αφορά την κόπωση της ομάδας: «Είναι το τρίτο παιχνίδι που παίζουμε σε λίγες μέρες. Σε σύγκριση με την Εφές που είχε ένα πιο εύκολο παιχνίδι και πιο νωρίς, έχουμε μειονέκτημα. Όμως παίζουμε στην έδρα μας. Θέλουμε δυνατή υποστήριξη από τον κόσμο γιατί είναι σημαντικό παιχνίδι για μας, σε μια περίοδο με τραυματισμούς ιδίως στην περιφέρεια, και είναι σημαντικό να περάσουμε αυτό το διάστημα χωρίς άλλες απώλειες».

Για την κατάσταση των τραυματιών είπε σύμφωνα με το ΑΠΕ: «Όπως είπα και πριν, θα έχουμε μία προπόνηση τώρα και άλλη μία το πρωί. Θα αποφασίσουμε τελευταία στιγμή. Δυστυχώς, δεν υπάρχει χρόνος ούτε για σωστή προπόνηση».

Σε ερώτηση για το κατά πόσο είναι ευχαριστημένος από την αθλητικότητα που προστέθηκε το καλοκαίρι, απάντησε: «Απέχουμε πολύ από το να παίξουμε όπως πραγματικά θέλουμε, αλλά είναι παράλογο να ζητάμε κάτι τέτοιο τώρα. Το Ευρωμπάσκετ δημιούργησε ιδιαίτερες συνθήκες για όλους τους προπονητές της Ευρωλίγκας. Οι παίκτες γύρισαν κουρασμένοι, κάποιοι ίσως και “μπουχτισμένοι”, αλλά οι υποχρεώσεις οι δικές μας τρέχουν. Η αθλητικότητα που προσθέσαμε θα φανεί περισσότερο όταν είμαστε πλήρεις. Για παράδειγμα, με καλύτερο playmaking θα αναδειχθούν περισσότερο τα αθλητικά χαρακτηριστικά στο transition του Γουόκαπ ή το παιχνίδι πάνω από τη στεφάνη του Ντόντα Χολ. Ο Νιλικίνα επίσης χρειάζεται χρόνο. Πιστεύω ότι όταν το παζλ είναι γεμάτο, θα φανεί και η δυναμική της ομάδας».

