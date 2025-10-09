Σοκ έχει προκαλέσει στην Κίνα ο τραυματισμός του Σάμουελ Ασαμόα, ο οποίος έσπασε τον λαιμό του έπειτα από σύγκρουσή του σε διαφημιστική πινακίδα και κινδυνεύει με μόνιμη αναπηρία.

Ο 31χρονος διεθνής Τογκολέζος παίκτης της Guangxi Pingguo, ομάδα της 2ης κατηγορίας της Κίνας, περνάει δύσκολες ώρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον αγώνα με την Chongqing Tonglianglong.

Το σπρώξιμο αντιπάλου, σε μια διεκδίκηση της μπάλας, είχε ως αποτέλεσμα ο Ασαμόα να πέσει με δύναμη σε διαφημιστική πινακίδα και αμέσως φάνηκε ότι ήταν κάτι σοβαρό καθώς έμεινε στο έδαφος. Ο διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα στον αντίπαλο του Τογκολέζου, ο οποίος βέβαια την ίδια ώρα κινδύνευε να πεθάνει.

Ο Ασαμόα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο και οι εξετάσεις που έκαναν έδειξε ότι έχει εξάρθρωση και πολλαπλά κατάγματα αυχενικών σπονδύλων, συν σπονδυλικό μπλοκάρισμα με πίεση νεύρων, με τα πράγματα να είναι πολύ δύσκολα, όπως έκανε σαφές και η ομάδα του αναφέροντας στη σχετική ανακοίνωση πως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μόνιμης αναπηρίας.

Ο 31χρονος ποδοσφαιριστής αναρρώνει μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε και είναι σε σταθερή κατάσταση, ελπίζοντας να αποφύγει τα χειρότερα.