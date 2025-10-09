Στα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, λέγοντας πως δεν ξέρει για πόσο ακόμη θα είναι ζωντανός, αναφέρθηκε ο Ιβάν Κλάσνιτς, ο οποίος έχει κάνει τρεις μεταμοσχεύσεις νεφρού.

Υπήρξε ένας από τους καλύτερους Κροάτες επιθετικούς της γενιάς του και ήταν μέλος της Βέρντερ Βρέμης που κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2004. Αυτή είναι η ομάδα με την οποία ταυτίστηκε, αν και φόρεσε κι άλλες φανέλες κατά τη διάρκεια της καριέρας του, αυτή όμως είναι και η ομάδα που τον έφερε στο σημείο να παλεύει για τη ζωή του.

Η ισχυρή φαρμακευτική αγωγή που του χορηγούσαν οι γιατροί της Βέρντερ για να μπορεί να αγωνίζεται παρά τους πόντους είχε τελικά πολύ σοβαρές επιπτώσεις, με τον Κλάσνιτς, χρόνια μετά, να κάνει μήνυση στην ομάδα της Βρέμης και τους γιατρούς της. Το δικαστήριο τον δικαίωσε επιδικάζοντάς του αποζημίωση ύψους 4,5 εκατ. ευρώ για ιατρική αμέλεια εκ μέρους του τιμ της γερμανικής ομάδας, τα χρήματα όμως δεν τον απασχολούν καθόλου αυτή τη στιγμή.

Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να καταφέρει να ζήσει όσο το δυνατόν περισσότερο, με τα πράγματα να μην είναι καθόλου καλά, όπως τόνισε σε δηλώσεις του.

«Έχω κάνει τρεις μεταμοσχεύσεις, δεν ξέρω πόσο θα ζήσω… Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είμαι ευγνώμων που είμαι ακόμα ζωντανός, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να παίρνω φάρμακα για το υπόλοιπο της ζωής μου», είπε αρχικά ο 45χρονος παλαίμαχος Κροάτης επιθετικός και συνέχισε.

«Καμία καριέρα και κανένα ποσό δεν αξίζει κάτι τέτοιο. Αν ήξερα τι συνέβαινε στο σώμα μου, δεν θα άγγιζα τίποτα από αυτά τα φάρμακα. Αλλά στον επαγγελματικό αθλητισμό τα παυσίπονα είναι παντού. Πιστεύω πως κανένα άθλημα σ’ αυτό το επίπεδο δεν λειτουργεί χωρίς αυτά».