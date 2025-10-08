Έτοιμη για τον αγώνα με την Εθνική Ελλάδας, την Πέμπτη (9/10), για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 είναι η Σκωτία, όπως τόνισε ο προπονητής της, Στιβ Κλαρκ.

Οι Σκωτσέζοι έχουν 4 βαθμούς και η Εθνική μας ομάδα είναι στο -1, οπότε η αναμέτρηση του «Χάμπντεν Παρκ» είναι πάρα πολύ σημαντική. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε πάρει μεγάλη νίκη με 3-0 στη Γλασκώβη τον περασμένο Μάρτιο για το Nations League και ο προπονητής των γηπεδούχων ρωτήθηκε για αυτό παιχνίδι.

«Πρέπει να παίξουμε καλύτερα. Στο προηγούμενο ματς χαρίσαμε γκολ που δεν είναι χαρακτηριστικό της ομάδας μας. Συνήθως δεν αμυνόμαστε έτσι. Υπήρχαν στιγμές στα πρώτα 30 λεπτά που δείξαμε ότι μπορούμε να απειλήσουμε την Ελλάδα. Είχαμε πάει μάλιστα στην έδρα τους και είχαμε κερδίσει», είπε αρχικά ο Κλαρκ και συνέχισε.

«Ίσως θα έπρεπε να είχα κάνει δύο ή τρεις επιπλέον αλλαγές για να φρεσκάρω λίγο την ομάδα. Εκείνοι έκαναν έξι και φάνηκαν πιο φρέσκοι. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Έχουμε σχεδόν όσο πιο δυνατή ομάδα μπορούμε να έχουμε και τα παιδιά είναι έτοιμα. Ελπίζω να δούμε ένα διαφορετικό παιχνίδι και διαφορετικό αποτέλεσμα».