Έχοντας και τη συμπαράσταση των οπαδών της, η ΑΕΚ μπήκε με νίκη στη φετινή Stoiximan Basket League καθώς επικράτησε του Κολοσσού με 87-85 στη Ρόδο.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 7-1 και 9-4, στη συνέχεια όμως ήρθε η αντίδραση των «κιτρινόμαυρων» που προσπέρασαν με 11-9 χάρη σε καλάθι του Γκρέι και στη συνέχεια βρήκαν λύσεις με τον Κουζμίνσκας, κλείνοντας στο +4 (22-18) την πρώτη περίοδο.

Το παιχνίδι είχε μεγάλο ενδιαφέρον καθώς ο Κολοσσός κατάφερνε να παραμένει κοντά στο σκορ, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με τον «δικέφαλο αετό» να βρίσκεται στο +1 (45-44).

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου οι Ροδίτες προσπέρασαν και πήγαν και στο +5 (52-47), οι Μπάρτλεϊ και Κουζμίνσκας όμως βγήκαν μπροστά για την ΑΕΚ που προηγήθηκε με +9 (63-54) και μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο από το +8 (68-60).

Η διαφορά πήγε και στο +11 (73-62) για τους «κιτρινόμαυρους» αλλά στη συνέχεια ο Κολοσσός κατάφερε να πλησιάσει και να μετατρέψει σε ντέρμπι το παιχνίδι. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έχασε τον Σίλβα που αποβλήθηκε για κουτουλιά σε αντίπαλο, με το ματς να έχει μετατραπεί σε θρίλερ. Ένα θρίλερ που είχε πάντως happy end για την ΑΕΚ καθώς πήρε τη νίκη με 87-85.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 44-45, 60-68, 85-87

Κολοσσός Ρόδου (Καράσκο): Γκάουντλοκ 17 (3), Γκούντγουιν 11, Πετρόπουλος 8 (2), Μπάρμπιτς 4 (2), Γκαλβανίνι 13 (2), Καράμπελας 6 (2/6 δίποντα, 2/2 βολές), Κολοβέρος 2, Τέιλορ 11 (2), Χρυσικόπουλος 5 (1), Καλαϊτζάκης, Κουρουπάκης 2, Άκιν 6.

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 11 (1), Φλιώνης 13 (1), Μπάρτλι 18 (3), Αρμς, Σίλβα 8, Σκορδίλης, Κατσίβελης 7, Λεκαβίτσιους 8 (2), Αρσενόπουλος, Κουζμίνσκας 16 (1), Χαραλαμπόπουλος 6 (2).