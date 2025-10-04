Η αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Super League ανοίγει με τρία ενδιαφέροντα παιχνίδια – προίμιο της αυριανής σούπερ αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Ολυμπιακού στην Τούμπα.

Στις Σέρρες, Πανσερραϊκός και Αστέρας ΑΚΤΟR δίνουν «μάχη» παραμονής, στην Τρίπολη ο ΟΦΗ υποδέχεται τυπικά τον Άρη σε ένα τεστ χαρακτήρα και στη Λάρισα διεξάγεται το θεσσαλικό ντέρμπι ΑΕΛ – Βόλος με φόντο την πρώτη νίκη των γηπεδούχων.



ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ο Πανσερραϊκός πήρε «ανάσα» με την ισοπαλία στην Θεσσαλονίκη απέναντι στον Άρη. Είναι ένας πολύτιμος βαθμός, που του δίνει ψυχολογία για τη συνέχεια, έχοντας μπει στη σεζόν με αρκετά προβλήματα. Κύρια στην επίθεση, καθώς με δυσκολία σκοράρει και όταν το κάνει παίρνει αποτέλεσμα (ισοπαλίες με Λάρισα και Άρη). Το ματς με τον Αστέρα είναι σημαντικό, καθώς μία νίκη μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για τη συνέχεια. Από πρόβλημα προέρχεται ο αμυντικός Αμουργκόμ, ο μέσος Γκαλβάν και ο επιθετικός Λεό.

Μπορεί ο Αστέρας να έμεινε ξανά χωρίς το τρίποντο, αλλά η ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ, ειδικά με τον τρόπο που ήρθε (από το 1-3), του έδωσε πόντους και στον τομέα της ψυχολογίας. Δεν παύει πάντως να είναι τελευταίος μαζί με τον αντίπαλο του και το ματς στις Σέρρες κρίνει πολλά. Η ομάδα της Τρίπολης έχει τρεις ήττες μακριά από την έδρα της, έχει δεχθεί γκολ σε όλα τα ματς, εκτός είναι ο τιμωρημένος μπακ Πομώνης, από πρόβλημα προέρχεται ο μέσος Μεντιέτα.

ΟΦΗ – ΑΡΗΣ

Η επιστροφή στο Παγκρήτιο ήταν καταστροφική για τον ΟΦΗ που ηττήθηκε (3-1) από την Κηφισιά – μία βαριά ήττα που έφερε έντονο προβληματισμό στο Ηράκλειο, καθώς η φετινή είναι μία χρονιά, που η ομάδα έχει θέσει υψηλούς στόχους. Ο κακός αγωνιστικός χώρος υποχρεώνει την ομάδα της Κρήτης να παίξει στην Τρίπολη με τον Άρη και ζητούμενο είναι το πρώτο θετικό αποτέλεσμα εντός έδρας, έστω κι αν είναι τυπικά γηπεδούχος. Απών είναι ο τιμωρημένος εξτρέμ Σενγκέλια, από προβλήματα προέρχονται ο εξτρέμ Φούντας και ο επιθετικός Θεοδοσουλάκης.

Ο Άρης είχε την πρώτη απώλεια με τον Χιμένεθ στον πάγκο και μάλιστα εντός έδρας, όπου έχει χάσει μέχρι τώρα πέντε βαθμούς, μακριά από την Θεσσαλονίκη όμως είναι δυνατός, με δύο νίκες στο πρωτάθλημα (με Ατρόμητο, Κηφισιά), αλλά και μία στο Κύπελλο (με Παναιτωλικό). Θέλει να βγάλει άμεσα αντίδραση και να εκμεταλλευτεί ότι το ματς δεν γίνεται στο γήπεδο του ΟΦΗ. Από προβλήματα προέρχονται ο μπακ Μεντίλ, ο μέσος Γένσεν, ο εξτρέμ Πέρεθ και ο επιθετικός Αλφαρέλα.

ΑΕΛ – ΒΟΛΟΣ

Η Λάρισα επιβεβαίωσε και στο Περιστέρι ότι είναι ομάδα ισοπαλιών (τέσσερις σε πέντε ματς), αλλά και ότι δεν τα παρατάει ποτέ, καθώς αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ και έπαιζε με δέκα από τα μέσα του πρώτου ημιχρόνου, έβγαλε για άλλη μία φορά αντίδραση και πήρε τον βαθμό. Τώρα, θέλει την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα, στο ντέρμπι της Θεσσαλίας. Εκτός είναι ο τιμωρημένος επιθετικός Πασάς, από προβλήματα προέρχονται ο αμυντικός Φεριγκρά και οι μέσοι Σουρλής και Βινιάτο.

Ο Βόλος δεν απέφυγε την ήττα από την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά ένα τέτοιο αποτέλεσμα με αυτόν τον βαθμό δυσκολίας δεν αποτελεί… καταστροφή. Η ομάδα της Μαγνησίας ετοιμάζεται τώρα για το ντέρμπι της Θεσσαλίας και για το δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι. Μακριά από τον Βόλο έχει ένα «διπλό» με τον Παναιτωλικό, ενώ στα ματς που έχει σκοράρει στο πρωτάθλημα, έχει κερδίσει. Κι αυτό αποδεικνύεται το… μυστικό του μέχρι στιγμής. Από πρόβλημα προέρχεται ο μέσος Τσοκάνης.