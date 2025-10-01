Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Άρσεναλ στο Λονδίνο για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League και η ΠΑΕ με ανάρτησή της έκανε γνωστή τη φανέλα που θα φορέσει η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν στο 0-0 με την Πάφο στο Καραϊσκάκη στην πρεμιέρα και τώρα έχουν μπροστά τους ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια τους στη League Phase καθώς απέναντί τους θα είναι μια από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Η Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα έφτασε ως τους ημιτελικούς πέρυσι και έχει ως στόχο να πάει ως το τέλος φέτος, με τον Ολυμπιακό, από την άλλη πλευρά, να είναι αποφασισμένος να κυνηγήσει τις πιθανότητές του στο Emirates, γνωρίζοντας πως η αποστολή του είναι πολύ δύσκολη.

Όπως και να έχει, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό, με την ΠΑΕ να κάνει γνωστή, μέσω ανάρτησης στα social media, τη φανέλα που θα φορέσουν οι νταμπλούχοι στο Λονδίνο.