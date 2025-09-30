Ο αποκλεισμός της Σερβίας στους «16» του EuroBasket 2025, διοργάνωση στην οποία ήταν το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, έφερε και το τέλος του Σβέτισλαβ Πέσιτς από τον πάγκο, με τον Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς να είναι ο αντικαταστάτης του.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων του μπάσκετ και των φιλάθλων πίστευε πως η Σερβία του Νίκολα Γιόκιτς και των άλλων αστεριών θα κατακτούσε το χρυσό μετάλλιο στο EuroBasket 2025, τελικά όμως έπεσε θύμα μιας εκ των μεγαλύτερων εκπλήξεων στην ιστορία του θεσμού καθώς αποκλείστηκε από τη… Φινλανδία στους «16».

Ένα αποτέλεσμα που σόκαρε τους πάντες, συμπεριλαμβανομένων και των διοικούντων την ομοσπονδία μπάσκετ της Σερβίας, η οποία αποφάσισε ότι θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή προπονητή. Μια αλλαγή προπονητή που επισημοποιήθηκε την Τρίτη (30/9).

Αρχικά έγινε γνωστό το τέλος της συνεργασίας με τον Πέσιτς και στη συνέχεια η πρόσληψη του Αλιμπίγεβιτς, με τη σχετική ανακοίνωση να αναφέρει τα εξής…

«Η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης της Σερβίας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία με τον κ. Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, ο οποίος, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης της Σερβίας, διορίστηκε επίσημα ως Ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής ομάδας ανδρών της Σερβίας.

Η σύμβαση θα υπογραφεί για περίοδο τριών ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Αλιμπίγεβιτς θα αναλάβει όλες τις ευθύνες που σχετίζονται με την προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τα επερχόμενα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου (“παράθυρα” της FIBA), καθώς και άλλες διεθνείς διοργανώσεις.

Ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς είναι ο ηγέτης της νέας γενιάς Σέρβων προπονητών, οι οποίοι έχουν ήδη επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα και έχουν επιβεβαιώσει την ποιότητά τους στην ευρωπαϊκή σκηνή. Παρά το γεγονός ότι είναι ένας πολύ νέος προπονητής, ο Αλιμπίγέβιτς έχει ήδη αξιοζήλευτη εμπειρία σε διοργανώσεις όπως το Eurocup και η Euroleague, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου του Κορυφαίου Προπονητή της Χρονιάς στο Eurocup 2022. Ο Αλιμπίγέβιτς αναγνωρίζεται ως ένα άτομο που διαθέτει την εμπειρία, την εξουσία και την αφοσίωση που απαιτούνται για να ηγηθεί της εθνικής ομάδας στο υψηλότερο επίπεδο, ενώ παράλληλα φέρνει κάποια νέα ενέργεια που είναι απαραίτητη για την επίτευξη των αποτελεσμάτων που αναμένονται πάντα από την εθνική ομάδα της Σερβίας.

Η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης της Σερβίας εκφράζει πλήρη εμπιστοσύνη στο επαγγελματικό έργο του Ντούσαν Αλιμπίγέβιτς και πιστεύει ότι, με την υποστήριξη των Σέρβων φιλάθλων, θα επιτύχει τους στόχους που έχουμε θέσει για την εθνική μας ομάδα μέσω κοινών προσπαθειών.

Η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης της Σερβίας θα ενημερώσει το κοινό εγκαίρως για όλα τα περαιτέρω βήματα που σχετίζονται με τη συγκρότηση του προπονητικού επιτελείου και το σχέδιο προετοιμασίας».