Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας είχε συμφωνήσει προφορικά με τον Παναθηναϊκό και είχε έρθει και στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις, τελικά όμως θα παραμείνει στο ΝΒΑ αγωνιζόμενος πλέον στους Ντένβερ Νάγκετς και δηλώνει χαρούμενος.

Η συμφωνία των «πράσινων» με τον Λιθουανό σέντερ είχε προκαλέσει ντόρο όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τους ανθρώπους των Νάγκετς να δηλώνουν αποφασισμένοι να τον κρατήσουν στην ομάδα τους. Όπως και έγινε τελικά.

Ο Βαλαντσιούνας προετοιμάζεται για την έναρξη της σεζόν στο ΝΒΑ και στην επίσημη παρουσίασή του από την ομάδα του Ντένβερ θέλησε να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα και συγκεκριμένα τα όσα ακούστηκαν για το μέλλον του μετά την προφορική συμφωνία με τον Παναθηναϊκό.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι… Είμαι εδώ και νιώθω χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Αν δεν είμαι χαρούμενος, δεν θα μείνω εδώ. Ό,τι έγινε είναι… ιστορία πια, τώρα έχουμε το μέλλον μπροστά μας. Όλοι έχουμε μία δουλειά να κάνουμε για να γίνει το μέλλον μας ακόμη πιο λαμπρό», ήταν τα λόγια του Λιθουανού.