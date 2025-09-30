Ο Παναθηναϊκός ξεκινά τις υποχρεώσεις του στην Ευρωλίγκα φιλοξενώντας απόψε την Μπάγερν Μονάχου στο ΟΑΚΑ (21:15).

Το «τριφύλλι» έχει φτιάξει το ακριβότερο ρόστερ της ιστορίας του, με 2-3 λύσεις από το «πάνω ράφι» σε κάθε θέση και με δεδομένο πως το Final Four γίνεται στο ΟΑΚΑ, μπαίνει στη σεζόν με ξεκάθαρο στόχο την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά νέα της ομάδας, ο Τι Τζέι Σορτς επέστρεψε στις προπονήσεις μετά τη βαριά ίωση που πέρασε και θα είναι διαθέσιμος, ενώ την αγωνιστική του επιστροφή αναμένεται να κάνει μετά από καιρό ο Μάριους Γκριγκόνις.

Αντίθετα, δεν θα αγωνιστούν οι Τζέντι Όσμαν και Ματίας Λεσόρ.