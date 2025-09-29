Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πραγματοποιήθηκε η media day των Μιλγουόκι Μπακς, καθώς ο σούπερ σταρ της ομάδας διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό, όπως αποκάλυψε ο γενικός διευθυντής, Τζον Χορστ.

Ο Έλληνας φόργουορντ βρίσκεται στην Ελλάδα και οι ιθύνοντες των Μπακς εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμμετάσχει εξ αποστάσεως, μέσω Zoom, προκειμένου να μιλήσει στους εκπροσώπους του Τύπου.

Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο παραμένει άγνωστο το πότε θα ενσωματωθεί στην ομάδα, καθώς η προετοιμασία ξεκινά επίσημα στις 6 Οκτωβρίου, με πρώτο φιλικό απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ.

Ο 30χρονος ηγέτης των Μπακς προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν, όπου είχε μέσο όρο 30,4 πόντους, 11,9 ριμπάουντ και 6,5 ασίστ σε 67 αγώνες, πριν ο Μιλγουόκι αποκλειστεί για τρίτη διαδοχική χρονιά από τον πρώτο γύρο των πλέι οφ.

Παρά τις φήμες περί ενδεχόμενης ανταλλαγής του το φετινό καλοκαίρι, ο Αντετοκούνμπο οδεύει προς την 13η σεζόν του με τους Μπακς. Το συμβόλαιό του εκτείνεται έως το 2027, ενώ για τη σεζόν 2027-28 διαθέτει player option ύψους 62,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Τη σεζόν 2025-26 ο μισθός του ανέρχεται στα 54,1 εκατ. δολάρια και για το 2026-27 στα 58,5 εκατ.

Οι Μπακς θα κάνουν πρεμιέρα στη regular season στις 22 Οκτωβρίου, υποδεχόμενοι στο Μιλγουόκι τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.