Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναιτωλικό και ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Σιρίλ Ντέσερς και τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι ενώ εκτός παραμένει και ο Φακούντο Πελίστρι.

Το κλίμα έχει αλλάξει για τα καλά στους «πράσινους» μετά το εντυπωσιακό 4-1 επί της Γιούνγκ Μπόις στην Ελβετία για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League και τώρα έχουν μπροστά τους τον αγώνα του Αγρινίου, όπου θα προσπαθήσουν να πάρουν το πρώτο τρίποντο στο φετινό πρωτάθλημα.

Στο «τριφύλλι» δεν σκέφτονται τίποτα άλλο πλην της νίκης ώστε να επιβεβαιωθεί ότι είναι έτοιμοι να πάρουν τα πάνω τους και η προετοιμασία τους ολοκληρώθηκε με την προπόνηση του Σαββάτου (27/9), όπου υπήρξαν κάποια προβλήματα.

Συγκεκριμένα, ο Ντραγκόφσκι έκανε μέρος του προγράμματος, ο Ντέσερς έκανε ατομικό λόγω ενοχλήσεων στην ποδοκνημική και ο Πελίστρι συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας που ακολουθεί, με τον Κόντη να μην έχει στη διάθεσή του κανέναν τους.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό είναι οι Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.