Ο Ολυμπιακός έχει ένα δύσκολο ματς με τον Λεβαδειακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», το απόγευμα του Σαββάτου, το οποίο αναμένεται και πάλι κατάμεστο.

Το απόγευμα της Πέμπτης έγινε γνωστό ότι απομένουν λιγότερα από 1.500 εισιτήρια ώστε να γίνει sold out.

Όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο Μεντιλίμπαρ θα στερηθεί για ακόμη μία φορά τον Γιάρεμτσουκ, ενώ εκτός μάχης βρίσκεται και ο Σιπιόνι, ο οποίος θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την αναμέτρηση της Τετάρτης με την Άρσεναλ. Το ερωτηματικό έχει να κάνει με τους Ζέλσον και Ροντινέι, οι οποίοι όμως δύσκολα θα είναι στην αποστολή.

Από εκεί και πέρα αναμένεται να υπάρξουνα αρκετές επιστροφές στο αρχικό σχήμα, αφού οι Πιρόλα, Ρέτσος και Κοστίνια πήραν ανάσες κόντρα στον Αστέρα και αναμένεται να ξεκινήσουν κόντρα στον Λεβαδειακό, όπως και ο Ορτέγκα.

Ο Βάσκος τεχνικός των νταμπλούχων σκοπεύει να κάνει και διαχείριση ενόψει Άρσεναλ, αφού ακολουθεί ένα αρκετά απαιτητικό παιχνίδι για το Champions League.