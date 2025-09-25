Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Χρήστος Κόντης, εμφανίστηκε πανευτυχής μετά το εντυπωσιακό 1-4 επί της Γιούνγκ Μπόις, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντική ψυχολογική ώθηση μπορεί να δώσει το αποτέλεσμα στους παίκτες του.

Στην κάμερα της Cosmote TV τόνισε: «Είμαι πολύ χαρούμενος για τα παιδιά. Κάναμε συγκλονιστική προσπάθεια σε αμυντικό και επιθετικό κομμάτι σε μια δύσκολη έδρα. Κατά διαστήματα πιεστήκαμε, αλλά ανταπεξήλθαμε. Ακολουθήσαμε το πλάνο, αυτό βγήκε και κερδίσαμε δικαιότατα».

Σχετικά με το τι προσφέρει η νίκη στην ομάδα, επεσήμανε: «Η νίκη θα δώσει αυτοπεποίθηση την οποία χρειάζονταν οι παίκτες. Θα τους απελευθερώσει γιατί καμιά φορά τα πόδια είναι βαριά. Κατάλαβαν ότι αξίζουν πολλά με το ταλέντο τους και ότι αν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Κοιτάμε πλέον το παιχνίδι με Παναιτωλικό».

Για τη χαρά του και την ικανοποίηση από την εμφάνιση των παικτών, πρόσθεσε: «Το βλέπετε από το πρόσωπό μου. Το χαμόγελό μου τα λέει όλα. Οι αρετές του προπονητή φαίνονται από τις αρετές των παικτών».