Στην 1η θέση της βαθμολογίας του Europa League βρίσκεται ο Παναθηναϊκός μετά την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής της League Phase, με τον ΠΑΟΚ, από την άλλη πλευρά, να είναι στην 22η.

Οι «πράσινοι» έκαναν το τέλειο ξεκίνημα καθώς συνέτριψαν με 4-1 εκτός έδρας τη Γιουνγκ Μπόις, σκορ που τους φέρνει στην κορυφή της βαθμολογίας καθώς καμία εκ των άλλων ομάδων που νίκησαν στην πρεμιέρα δεν πέτυχε τόσα γκολ.

Όσο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος την Τετάρτη (24/9) έμεινε στο 0-0 με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα, είναι στην 22η θέση.

Στη 2η αγωνιστική οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν στο ΟΑΚΑ τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς ενώ οι «ασπρόμαυροι» θα αντιμετωπίσουν τη Θέλτα στο Βίγκο.

Η βαθμολογία

Παναθηναϊκός 3 Ντιναμό Ζάγκρεμπ 3 Μίντιλαντ 3 Λουντογκόρετς 3 Ρόμα 3 Φράιμπουργκ 3 Λιλ 3 Στουτγκάρδη 3 Στεάουα (FCSB) 3 Γκενκ 3 Λυών 3 Πόρτο 3 Άστον Βίλα 3 Μπράγκα 3 Νότιγχαμ Φόρεστ 1 Μπέτις 1 Σέλτικ 1 Βικτόρια Πλζεν 1 Ερυθρός Αστέρας 1 Φερεντσβάρος 1 Μακάμπι Τελ Αβίβ 1 ΠΑΟΚ 1 Βασιλεία 0 Μπραν 0 Θέλτα 0 Μάλμε 0 Νις 0 Μπολόνια 0 Φέγενορντ 0 Γκόου Αχέντ Ίνγλις 0 Ρέιντζερς 0 Σάλτσμπουργκ 0 Ουτρέχτη 0 Φενέρμπαχτσε 0 Στουρμ Γκρατς 0 Γιουνγκ Μπόις 0

Η επόμενη αγωνιστική (2/10)

Βικτόρια Πλζεν – Μάλμε 19:45

Λουντογκόρετς – Μπέτις 19:45

Μπολόνια – Φράιμπουργκ 19:45

Μπραν – Ουτρέχτη 19:45

Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς 19:45

Ρόμα – Λιλ 19:45

Σέλτικ – Μπράγκα 19:45

Στεάουα – Γιουνγκ Μπόις 19:45

Φενέρμπαχτσε – Νις 19:45

Βασιλεία – Στουτγκάρδη 22:00

Γκενκ – Φερεντσβάρος 22:00

Θέλτα – ΠΑΟΚ 22:00

Λυών – Σάλτσμπουργκ 22:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ 22:00

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ 22:00

Πόρτο – Ερυθρός Αστέρας 22:00

Στουρμ Γκρατς – Ρέιντζερς 22:00

Φέγενορντ – Άστον Βίλα 22:00