Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για τη Ρόδο και το Super Cup, σχετικά με τα μεταγραφικά σενάρια που αφορούν τους «ερυθρόλευκους».

«100% δε θα έχουμε νέο παίκτη στην Ισπανία», τόνισε ο Έλληνας τεχνικός, ερωτηθείς για το αν θα υπάρξει ενίσχυση ενόψει της «διαβολοβδομάδας» με την οποία ξεκινά η Euroleague.

Για την κατάσταση του Κίναν Έβανς: «Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Έχει ξεκινήσει ενδυνάμωση και θεραπείες».

Για το τι περιμένει να δει από τον Ολυμπιακό στα πρώτα επίσημα παιχνίδια: «Να έχει μεγαλύτερη σταθερότητα στο πώς εκτελεί αμυντικά και επιθετικά. Έχουμε μέχρι στιγμής αρκετά πάνω-κάτω. Έχουμε κάποια διαστήματα που παίζουμε πολύ καλά, αλλά έχουμε και κάποια διαστήματα κενά. Αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί έχουμε πολλούς παίκτες νέους, που παίζουν αρκετό χρόνο. Σίγουρα όμως πρέπει να ξεκινήσουμε να παίζουμε περισσότερο διάστημα καλά γιατί δεν συγχωρούνται τα κακά διαστήματα».

Για το εάν θα υπάρχει νέος παίκτης στην αποστολή της Δευτέρας για Μπασκόνια: «100% όχι».