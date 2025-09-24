Σημαντικό βήμα για την πρόκρισή του στον επόμενο γύρο του κυπέλλου Ελλάδας έκανε ο Λεβαδειακός καθώς με γκολ του Παλάσιος στο 95′ νίκησε με 2-1 την ΑΕΛ εκτός έδρας και πανηγύρισε τη δεύτερή του νίκη σε ισάριθμους αγώνες.

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό στα πρώτα λεπτά αλλά όχι και καλές φάσεις, με τους γηπεδούχους να στέκονται άτυχοι καθώς ο Σουρλής ένιωσε ενοχλήσεις και αποχώρησε στο 10′, αφήνοντας τη θέση του στον Τούπτα. Οι φιλοξενούμενοι, από την πλευρά τους, προσπαθούσαν να βρουν τον τρόπο για να γίνουν επικίνδυνοι και στο 24′ το κατάφεραν με ένα σουτ του Γκούμα που έφυγε λίγο άουτ.

Οι Βοιωτοί απείλησαν ξανά στο 41′ με το σουτ του Πεντρόσο που μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο Αναγνωστόπουλος, για να έρθει τελικά το 0-1 στο 43′, όταν ο Συμελίδης έδωσε με το κεφάλι στον Μανθάτη και αυτός με σουτ εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, η οποία είναι σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση όπως δείχνει και στο πρωτάθλημα, πήγε στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα και όταν επέστρεψε από αυτά έβλεπε τον χρόνο να κυλάει χωρίς να νιώθει απειλή καθώς αμυνόταν σωστά και δεν άφηνε κενούς χώρους για τους γηπεδούχους.

Παρ’ όλα αυτά, στο 82′ η ΑΕΛ κατάφερε να ισοφαρίσει με το αυτογκόλ του Κάτρη μετά το γύρισμα του Πασά, έχοντας πλέον ψυχολογία για να κυνηγήσει ακόμη και τη νίκη. Αυτή, όμως, την πήρε τελικά ο Λεβαδειακός καθώς στο 95′ ο Παλάσιος έγραψε το 1-2 και έφερε την ομάδα του κοντά στην πρόκριση στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης.

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Αναγνωστόπουλος, Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Κοσονού, Δημηνίκος (46′ Βαρσάμης), Παπαγεωργίου (74′ Πασάς), Στάικος (60′ Σαγάλ), Ατανάσοφ (74′ Πέρες), Σουρλής, Γιούσης, Γκαράτε.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Φίλων (75′ Λιάγκας), Κάτρης, Τσιβελεκίδης, Τσάπρας (67′ Κωστή), Τσιμπόλα, Λαμαράνα (85′ Όζμπολτ), Μανθάτης, Γκούμας (85 Παλάσιος), Συμελίδης (68′ Βήχος), Πεντρόσο.