Με τον Ταρέμι να παίρνει θέση βασικού και να πετυχαίνει δύο γκολ πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο 20λεπτο, ο Ολυμπιακός νίκησε με 2-1 τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας στο πρώτο του παιχνίδι για το κύπελλο Ελλάδας.

Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι προέρχονταν από το 1-1 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για το πρωτάθλημα, μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και αυτό επιβεβαιώνεται και από το σκορ καθώς έβαλαν βάσεις νίκης από νωρίς.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κέρδισε πέναλτι στο 9′ για το σπρώξιμο του Σίπτσιτς στον Ταρέμι που ανέλαβε και την εκτέλεση στο 13′ κάνοντας το 0-1, για να ακολουθήσει λίγα λεπτά μετά και συγκεκριμένα στο 18′ το 0-2 με το δεύτερο γκολ του Ιρανού φορ, ο οποίος ολοκλήρωσε την ωραία ομαδική προσπάθεια με τη συνεργασία των Μπρούνο, Καμπελά, Πνευμονίδη και Γιαζίτσι.

Οι νταμπλούχοι ήλεγχαν πλήρως την κατάσταση, με τους γηπεδούχους, από την άλλη πλευρά, να προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους στη συνέχεια και να γίνονται για πρώτη φορά επικίνδυνοι στο 30′ με την προβολή του Χαραλαμπόγλου που δεν βρήκε στόχο από κοντά, μετά το γύρισμα του Άλχο.

Ο Αστέρας έκανε τρεις αλλαγές με την ένατξη του δευτέρου ημιχρόνου, στο οποίο ήταν σαφώς βελτιωμένος σε σχέση με το πρώτο και κατάφερε να απειλήσει σε περισσότερες περιπτώσεις. Εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι οι φιλοξενούμενοι είχαν χαλαρώσει, οι Αρκάδες προσπάθησαν να μειώσουν για να ξαναμπούν στο παιχνίδι αλλά δεν το κατάφερναν.

Αντιθέτως, στο 81′ θα μπορούσε να γίνει το 0-3 από τον Ελ Κααμπί που βγήκε τετ α τετ αλλά η μπάλα δεν κατέληξε στα δίχτυα και η ευκαιρία χάθηκε. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να σκοράρει και με σουτ του Ποντένσε στο 92′ αλλά η μπάλα έφυγε άουτ, για να μειώσει σε 1-2 -το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα- ο Εμμανουηλίδης.

Αστέρας Τρίπολης: Κακαδιάρης, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Καστάνιο (46′ Μουνιόθ), Άλχο, Γιαμπλόνσκι (46′ Έντερ), Αλμύρας, Πομόνης, Μπαρτόλο (46′ Καλτσάς), Εμμανουηλίδης, Χαραλαμπόγλου.

Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Μάνσα, Καλογερόπουλος (66′ Κοστίνια), Μπρούνο, Γκαρθία (78′ Λιατσικούρας), Νασιμέντο (66′ Εσε), Καμπελά (66′ Ποντένσε), Γιαζίτζι (78′ Ελ Καμπί), Πνευμονίδης, Ταρέμι.