Ο Ολυμπιακός καταγράφει συνεχόμενα sold out μέσα στο 2025 και το ίδιο αναμένεται και για το παιχνίδι του Σαββάτου (27/9) με τον Λεβαδειακό καθώς έχουν απομείνει προς διάθεση μόνο 4.500 εισιτήρια.

Οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» είναι μαζικά δίπλα στην ομάδα τους σε κάθε αγώνα για οποιαδήποτε διοργάνωση και το Καραϊσκάκη αναμένεται κατάμεστο σε ακόμη ένα παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι ο αντίπαλος δεν είναι εμπορικός.

Το Σάββατο (27/9) η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα υποδεχθεί τον Λεβαδειακό για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή με ή χωρίς συγκάτοικους και θα έχει και πάλι τη θερμή συμπαράσταση των οπαδών.

Τέσσερις μέρες πριν τον αγώνα, τα εισιτήρια που έχουν απομείνει προς διάθεση είναι μόλις 4.500 και όλα δείχνουν πως θα καταγραφεί ακόμη ένα sold out για τον Ολυμπιακό.

Υπενθυμίζεται ότι η διάθεση των εισιτηρίων γίνεται μέσω internet και συγκεκριμένα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΠΑΕ.