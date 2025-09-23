Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της Euroleague άρχισε και ο Μάικ Τζέιμς έκανε τις δικές του προβλέψεις σχετικά με τις θέση που θα καταλάβει η κάθε ομάδα στην κανονική περίοδο, βλέποντας 1ο τον Παναθηναϊκό και 4ο τον Ολυμπιακό.

Ο Αμερικανός γκαρντ, παρά τα όσα είχαν γραφτεί, παραμένει τελικά στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, η οποία την περασμένη σεζόν έφτασε ως τον τελικό του Final Four, όπου και ηττήθηκε από τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Όπως και να έχει, η γαλλική ομάδα θα είναι και τη φετινή σεζόν μία από τις καλύτερες της διοργάνωσης και ο Τζέιμς προβλέπει ότι θα πάρει τη 2η θέση στην κανονική περίοδο πίσω από τον Παναθηναϊκό που θα είναι στην πρώτη και μπροστά από τη Ρεάλ Μαδρίτης (3η θέση) και τον Ολυμπιακό (4η).

Η φετινή θα είναι η 12η σεζόν του Αμερικανού γκαρντ στη Euroleague και η πέμπτη στη Μονακό.