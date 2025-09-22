Απέραντη θλίψη και κατάντια για τον σημερινό Παναθηναϊκό, τον κόσμο που τρώει το παραμύθι και για την πλήρη ασυδοσία και το… ελεύθερο μια χούφτας ανθρώπων που λυμαίνονται χωρίς έλεος ό,τι έχει απομείνει από αυτόν τον σύλλογο. Η θλίψη είναι το μοναδικό συναίσθημα που κυριαρχούσε βλέποντας τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί απλά να… σταθεί όρθιος μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της λήξης του ντερμπι με τον Ολυμπιακό.

Θλίψη για την απόλυτη κατάντια μιας κάποτε κραταιάς και ιστορικής ομάδας, που παρουσίασε εικόνα πλήρους αποσύνθεσης στα χέρια αυτών που την έχουν και που την κουμαντάρουν τα τελευταία χρόνια. Ο Κώστας Γκόντζος για όσα έγιναν το καλοκαίρι, για όσα είδαμε στη Λεωφόρο και για όσα έπρεπε ήδη να είχαν γίνει από τα ξημερώματα της Δευτέρας!