Ο Παναθηναϊκός παραμένει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα μετά το 1-1 με τον Ολυμπιακό που ισοφάρισε με τον Ελ Κααμπί στις καθυστερήσεις, με τον Χρήστο Κόντη να στέκεται σε αυτό.

Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου χάρη σε γκολ του Ντέσερς και ήταν πολύ κοντά στη νίκη, στις καθυστερήσεις όμως δέχθηκαν την ισοφάρισή, με τον προπονητής τους να λέει τα εξής στις δηλώσεις του.

Για το γκολ του Ολυμπιακού στις καθυστερήσεις: «Πρέπει να έχεις αυτοσυγκέντρωση μέχρι το τέλος. Ήταν δύσκολο ματς στο δεύτερο ημίχρονο, πιεστήκαμε αρκετά και κάναμε αλλαγές για να κλείσουμε χώρους. Είχαμε κάποιες απώλειες που μας ανάγκασαν σε μεσοαμυντικές αλλαγές. Κρατάμε την πολύ καλή μας εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, όπου ήμασταν πιο παραγωγικοί. Ο Ολυμπιακός δεν δημιούργησε ευκαιρίες, θα θέλαμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, θα ήταν σημαντικό για την ομάδα, αλλά δεν τα καταφέραμε».

Για τη φυσική κατάσταση του Παναθηναϊκού: «Η φρεσκάδα και τα τρεξίματα είναι καθοριστικά. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν τα είχαμε λόγω των απουσιών. Δεν μπορέσαμε να φρεσκάρουμε την ομάδα. Παρ’ όλα αυτά, τα παιδιά έβγαλαν μαχητικότητα και πίστη. Θέλουμε να παρουσιαστούμε ακόμη πιο δυνατοί στα επόμενα ματς».

Για τη συνέχεια της σεζόν: «Σε κάποια σημεία κάναμε λάθος τοποθετήσεις και αυτό μας στοίχισε. Χρειαζόμαστε χρόνο για να αλλάξουμε πράγματα, αλλά χρόνος δεν υπάρχει. Μόνο μέσα από τις προπονήσεις πρέπει να βελτιωθούμε γρήγορα».