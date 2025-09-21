Ο Σοφιάν Τσάκλα έβαλε το γκολ της ΑΕΛ στο 1-1 με την ΑΕΚ και το πανηγύρισε με φιλιά προς μια σημαία της Παλαιστίνης που είχαν κρεμάσει οι οπαδοί στο πέταλο.

Η Ένωση προηγήθηκε στη Λάρισα και ήλεγχε το παιχνίδι, στο 75ο λεπτό, όμως, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν με κοντινή προσπάθεια του Τσάκλα μετά το κόρνερ του Ατανάσοφ.

Ήταν ένα γκολ που πανηγυρίστηκε, φυσικά, έξαλλα από τους οπαδούς της ΑΕΛ, ο πανηγυρισμός που ξεχώρισε όμως ήταν αυτός του σκόρερ, ο οποίος πήγε προς το πέταλο των οργανωμένων οπαδών για να φιλήσει μια σημαία της Παλαιστίνης.

Κίνηση που δεν πέρασε, φυσικά, απαρατήρητη με όσα γίνονται στη Λωρίζα της Γάζας με τις συνεχείς επιθέσεις του Ισραήλ.