Η ΑΕΚ προηγήθηκε στην έδρα της ΑΕΛ αλλά στη συνέχεια δέχθηκε την ισοφάριση και έμεινε στο 1-1, με τον Μάρκο Νίκολιτς να στέκεται στις χαμένες ευκαιρίες και στο γκολ που δέχθηκε η ομάδα του.

Η Ένωση είχε αρχίσει το φετινό πρωτάθλημα με τρεις νίκες σε τρεις αγωνιστικές και πήγε στη Θεσσαλία με στόχο το 4X4, περιμένοντας να δει τι θα κάνει ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Οι «κιτρινόμαυροι» προηγήθηκαν στη Λάρισα, ισοφαρίστηκαν, είχαν μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρουν ξανά και να νικήσουν αλλά δεν το έκαναν, με τον προπονητή τους να προσπαθεί να εξηγήσει, στη συνέχεια, το γιατί δεν κατακτήθηκαν οι τρεις βαθμοί.

«Η ροή του παιχνιδιού δεν ήταν καλή. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες και δεχθήκαμε ένα φθηνό γκολ. Πρέπει να τα τελειώνεις αυτά τα ματς, το έχω ξαναπεί. Στα τελευταία λεπτά χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Τώρα δεχθήκαμε το γκολ από στατική φάση και αφήσαμε δύο βαθμούς. Δεν έχω να πω κάτι στα παιδιά, τα έδωσαν όλα», ήταν τα λόγια του Νίκολιτς.