Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι της Κυριακής (21/9) με τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τους Φακούντο Πελίστρι και Αλεξάντερ Γερεμέγεφ να μένουν εκτός αποστολής.

Οι «πράσινοι» έχουν αρχίσει με τον χειρότερο τρόπο το φετινό πρωτάθλημα καθώς σε δύο αγώνες έχουν μόλις ένα βαθμό μετά την ισοπαλία με τον Λεβαδειακό και την ήττα από την Κηφισιά. Αποτελέσματα που είχαν ως συνέπεια το τέλος της συνεργασίας με τον Ρουί Βιτόρια, με τον Χρήστο Κόντη να τον αντικαθιστά.

Ο Έλληνας προπονητής θα κάνει το ντεμπούτο του στο ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους» και η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ολοκληρώθηκε με την προπόνηση του Σαββάτου (20/9), μετά το τέλος της οποίας ο Κόντης ανακοίνωσε την αποστολή, από την οποία απουσιάζουν οι Πελίστρι και Γερεμέγεφ.

Αναλυτικά στην αποστολή των «πράσινων» βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλος.