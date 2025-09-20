Η Ελίνα Τζένγκο πραγματοποίησε μια εξαιρετική προσπάθεια, στέλνοντας το ακόντιό της στα 61,31 μέτρα, επίδοση που της εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.

Με τη σπουδαία αυτή εμφάνιση, η Ελληνίδα αθλήτρια κρατά πλέον στα χέρια της την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα από τα πολυπόθητα μετάλλια της διοργάνωσης.

Ο μεγάλος τελικός του ακοντισμού γυναικών θα διεξαχθεί σήμερα Σάββατο στις 15:05 και θα προβληθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2, ώστε οι φίλοι του στίβου να παρακολουθήσουν από κοντά την προσπάθεια της Τζένγκο για διάκριση στο υψηλότερο επίπεδο.