Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ παραμένει η πρώτη επιλογή του Παναθηναϊκού για τον πάγκο, ωστόσο οι «Πράσινοι» δεν μένουν μόνο εκεί. Έχουν ετοιμάσει λίστα με εναλλακτικές λύσεις, στην περίπτωση που δεν προχωρήσουν σε συμφωνία με τον Ουκρανό τεχνικό.

Ανάμεσα στα ονόματα που εξετάζονται βρίσκεται και αυτό του Ολλανδού Μαρκ Φαν Μπόμελ.

Ο 48χρονος προπονητής έκανε τα πρώτα του βήματα ως βοηθός στην Εθνική Κ17 της Ολλανδίας, ενώ συνέχισε την καριέρα του σε αντίστοιχο ρόλο στη Σαουδική Αραβία. Ακολούθησε η θητεία του στην PSV Κ19 και στη συνέχεια μετακόμισε στην Αυστραλία, πάλι ως βοηθός. Η σόλο διαδρομή του στην προπονητική ξεκίνησε με την Αϊντχόφεν, συνεχίστηκε στη Βόλφσμπουργκ και κορυφώθηκε με την Άντβερπ, στην οποία έμεινε περισσότερο απ’ οπουδήποτε αλλού.

Με την ομάδα του Βελγίου, ο Φαν Μπόμελ γνώρισε την καλύτερη στιγμή της καριέρας του: τη σεζόν 2022/23 κατέκτησε όλους τους διαθέσιμους τίτλους. Στο παρελθόν, ο πρώην άσος των Μπάγερν και Μπαρτσελόνα είχε απορρίψει προτάσεις από ελληνικούς συλλόγους, όντας αρνητικός στο ενδεχόμενο να εργαστεί στην Ελλάδα. Σήμερα, ωστόσο, φαίνεται πιο ανοιχτός σε αυτή την προοπτική, υπό την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιηθούν οι οικονομικές του απαιτήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή στον πάγκο του τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος – εκτός συγκλονιστικού απροόπτου – θα παραμείνει ως head coach μέχρι τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.