Ο Ολυμπιακός νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο με 76-71 και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στον τελικό του «Aegean Omiros College Crete IBT», όπου αύριο, Κυριακή (21/9), θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Την ίδια στιγμή, οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν δραστήριοι στη μεταγραφική αγορά αναζητώντας την καλύτερη λύση για την περιφέρεια. Ο Μόντε Μόρις εξακολουθεί να απασχολεί, ενώ στο προσκήνιο έχει εμφανιστεί και το όνομα του Νταλάνο Μπάντον.

Ο Μπάντον, 25 ετών, αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στους Πόρτλαντ Μπλέιζερς και αυτήν τη στιγμή ψάχνει την ομάδα που θα του δώσει τη «σπίθα» για σταθερή και ουσιαστική παρουσία, κάτι που φαίνεται πως δεν βρίσκει πλέον στο NBA. Ο Καναδός (2,03μ.) ξεχωρίζει για την ικανότητά του να παίζει σε όλες τις θέσεις της περιφέρειας.

Πρόκειται για γκαρντ-φόργουορντ με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στον Άιζακ Μπόνγκα: μακρύς, αθλητικός, εξαιρετικός στην άμυνα και με αξιόλογο σουτ τριών πόντων.

Η κύρια θέση του είναι πόιντ γκαρντ, αλλά τα σωματικά του προσόντα τού επιτρέπουν να σταθεί και ως σούτινγκ γκαρντ, ακόμα και ως σμολ φόργουορντ. Στους Μπλέιζερς πήρε για πρώτη φορά σημαντικό ρόλο και σε 30 συμμετοχές είχε μέσους όρους 16,7 πόντους, 4,8 ριμπάουντ και 3,6 ασίστ. Η κορυφαία στιγμή του ήρθε στις 27 Μαρτίου 2024 απέναντι στους Ατλάντα Χοκς, όταν σημείωσε 31 πόντους με 9 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Συνολικά, σε 216 αγώνες στο NBA, ο Μπάντον έχει καταγράψει 6,8 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά παιχνίδι, με ποσοστά περίπου 40% στα δίποντα, 30% στα τρίποντα και 72,8% στις βολές. Το καλοκαίρι δούλεψε σκληρά για να μείνει στο NBA, δοκιμάστηκε σε training camps των Ιντιάνα Πέισερς και Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, χωρίς να καταφέρει να αποσπάσει συμβόλαιο. Αν επιλέξει την Ευρώπη και τη Euroleague, θεωρείται παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά σε οποιοδήποτε σύλλογο, χάρη στο σπάνιο αγωνιστικό του πακέτο.