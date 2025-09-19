Η Record παραδοσιακά είναι από τις πορτογαλικές εφημερίδες που έχουν πολύ καλή σχέση με τον Φερνάντο Σάντος. Προφανώς και δεν είναι τυχαίο το δημοσίευμα της πως απασχολεί τον Παναθηναϊκό για «αντι-Βιτόρια». Βεβαίως υπάρχει ρεπορτάζ κι από την Αίγυπτο, που τον παρουσιάζει ως βασικό στόχο της Αλ Αχλί, με τον ίδιο να τους κρατάει στο…περίμενε αφού φέρεται να τους ενημέρωσε πως περιμένει πρόταση από το Τριφύλλι!

Γιατί όμως ο Σάντος θα έρθει στον Παναθηναϊκό για άλλο πόστο και όχι αυτό του προπονητή και πώς ο Ζοσέ Μουρίνιο ενημερώθηκε για την απόλυση του Ρουί Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό, το σχόλιο για τον συμπατριώτη του και η απάντησή του στο ενδεχόμενο να αναλάβει ελληνική ομάδα.