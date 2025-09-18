Η Καϊράτ Αλμάτι πραγματοποιεί το ντεμπούτο της στο Champions League αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την 1η αγωνιστική της League Phase και έσπασε ρεκόρ κάνοντας ταξίδι 7.200 χλμ.

Η ομάδα από το Καζακστάν ήταν μία από τις εκπλήξεις των προκριματικών καθώς κατάφερε να αποκλείσει τη Σέλτικ και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase, έχοντας την ευκαιρία να ζήσει για πρώτη φορά το… όνειρο που ονομάζεται Champions League.

Ο πρώτος αντίπαλος για την Καϊράτ είναι η Σπόρτινγκ στη Λισαβόνα και γράφτηκε ήδη ιστορία καθώς η ομάδα από το Καζακστάν έκανε ταξίδι 7.200 χλμ., διασχίζοντας έξι ζώνες ώρες, για να φτάσει στον προορισμό της.

Η αποστολή της Καϊράτ ταξίδεψε 12 ώρες για να πάει στη Λισαβόνα και πρόκειται για το πιο μακρινό ταξίδι που έκανε ποτέ ομάδα για αγώνα του Champions League, σπάζοντας αυτό της Αστάνα τη σεζόν 2015-16 για την αναμέτρηση με τη Μπενφίκα.