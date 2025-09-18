Τον λόγο για τον οποίο ο διαιτητής μετέτρεψε από κόκκινη σε κίτρινη την κάρτα στον Μεχντί Ταρέμι στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Πάφο για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League εξήγησε η UEFA.

Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο οι «ερυθρόλευκοι» είχαν από νωρίς και συγκεκριμένα από το 25ο λεπτό το αριθμητικό πλεονέκτημα καθώς οι Κύπριοι έμειναν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Μπρούνο. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως και συγκεκριμένα στο 71′ είδε την κόκκινη κάρτα και ο Ταρέμι.

Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έμεινε και αυτή με 10 παίκτες καθώς ο διαιτητής Ίστβαν Κόβακς κλήθηκε από το VAR για να δει τη φάση και άλλαξε την απόφασή του, δείχνοντας τελικά κίτρινη κάρτα.

Το γιατί έγινε αυτό, το εξήγησε η αρμόδια επιτροπή διαιτησίας της UEFA, καθώς στην ιστοσελίδα της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας αναφέρεται το εξής: «73′ Ακύρωση απόφασης: Ακύρωση κόκκινης κάρτας. Ο παίκτης του Ολυμπιακού με το Νο99 μάρκαρε έναν αντίπαλο με απερίσκεπτο τρόπο, χωρίς υπερβολική βία και χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του αντιπάλου».