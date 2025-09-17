Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο κύπελλο Ελλάδας με τον χειρότερο τρόπο καθώς συνετρίβη με 4-1 από τον απίθανο Λεβαδειακό, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase.

Από τα πρώτα λεπτά φαινόταν ότι οι «ασπρόμαυροι» δεν πατούσαν καλά και αυτό δεν άργησε να φανεί και στο σκορ, καθώς στο 12ο λεπτό ο Φίλωνας έκανε ωραία ενέργεια και σέντρα από δεξιά, με τον Κεντζιόρα να προσπαθεί να απομακρύνει τη μπάλα και να τη στέλνει στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μπορούσε να ισοφαρίσει στο 27′ αλλά ο Ιβανούσετς αστόχησε προ κενής εστίας, για να έρθει τελικά το 1-1 στο 36′, όταν ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι για σπρώξιμο του Φίλωνα στον 17χρονο Μπέρδο, με τον Τσάλοφ να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να ευστοχεί.

Παρ’ όλα αυτά, οι Βοιωτοί κατάφεραν να ξαναπάρουν το προβάδισμα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 40′ με την κεφαλιά του Βήχου μετά την εκτέλεση του Βέρμπιτς (2-1).

Το πρώτο μέρος δεν ήταν καλό για τον «δικέφαλο του βορρά» και το δεύτερο ήταν ακόμη χειρότερο τελικά, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά μετά την επανέναρξη του παιχνιδιού δέχθηκε ακόμη δύο γκολ… Στο 51′ ο Πεντρόσο με πέναλτι, μετά την ανατροπή του Φίλωνα από τον Κεντζιόρα, έκανε το 3-1 και στο 53′ ο Μανθάτης με δυνατό σουτ, αφού ο Ιβανούσετς δεν κατάφερε να διώξει, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 4-1!

Ο Λουτσέσκου αντέδρασε κάνοντας αλλαγές και ρίχνοντας στο παιχνίδι Τάισον, Πέλκα, Μεϊτέ, Μπάμπα και Μύθου, το σκορ όμως δεν άλλαξε, με τον ΠΑΟΚ να γνωρίζει βαριά ήττα…

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Κάτρης, Βήχος, Μπάλτσι (46’ Τσοκάι), Μανθάτης, Πεντρόζο, Φίλων (58’ Παλάσιος), Τσιμπόλα (81’ Λιάγκας), Τσιβελεκίδης, Βέρμπιτς (46’ Κωστή), Γκούμας (46’ Συμελίδης).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Τέιλορ (65’ Τέιλορ), Καμαρά, Μπιάνκο (65’ Μεϊτέ), Ιβανούσετς (55’ Τάισον), Μπέρδος (55’ Μύθου), Α.Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ (55’ Πέλκας).