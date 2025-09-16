Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται για την έναρξη της νέας σεζόν με τους Λος Άντζελες Λέικερς, οι συζητήσεις όμως για το μέλλον του έχουν ήδη αρχίσει και δημοσιογράφος του ESPN, ο οποίος είναι και φίλος του, δεν αποκλείει ακόμη και τη μετακίνησή του σε πρωτάθλημα άλλης χώρας.

Ο Τζέιμς θέλει να κατακτήσει φέτος το 2ο του πρωτάθλημα με τους Λέικερς και 5ο συνολικά στην καριέρα του, με τις συζητήσεις να δίνουν και να παίρνουν σχετικά με το αν αυτή θα είναι η τελευταία του χρονιά στα παρκέ.

Ο Μπράιαν Γουίντχορστ πάντως, δημοσιογράφος του ESPN και φίλος του ΛεΜπρόν, έριξε… βόμβα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο σούπερ σταρ των Λέικερς να συνεχίσει την καριέρα του από την επόμενη σεζόν σε κάποια άλλη χώρα.

«Ακούω συνέχεια πως αυτή μπορεί να είναι η τελευταία χρονιά του Λεμπρόν στο NBA. Υπήρξαν φήμες και έχει συνδεθεί με άλλες λίγκες του πλανήτη. Δεν ξέρω, ίσως το κάνει. Πάντως, αν παραμείνει υγιής και αυτή τη χρονιά δεν τον βλέπω να σταματάει», ήταν τα λόγια του Γουίντχορστ.