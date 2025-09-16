Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της Euroleague, τον Μάρτιο του 2026, έχουν ήδη εξαντληθεί.

Το πρώτο sold out για τη νέα σεζόν είναι γεγονός για τους «ερυθρόλευκους» και μάλιστα για αγώνα που θα διεξαχθεί σε έξι μήνες και συγκεκριμένα στις 6 Μαρτίου 2026.

Εκείνη την ημέρα ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τους «πράσινους» για την 30η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague και οι οπαδοί του φρόντισαν να εξαντλήσουν από τώρα τα εισιτήρια.

Από εκεί και πέρα, όπως λένε στην ερυθρόλευκη ΚΑΕ, όλα δείχνουν ότι θα είναι sold out και οι αγώνες με Ντουμπάι BC, Μονακό και Φενέρμπαχτσε.

«Το πρώτο sold out της χρονιάς είναι γεγονός!

Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες από την κυκλοφορία των εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες της EuroLeague Regular Season και επτά μήνες πριν από τη διεξαγωγή της αναμέτρησης, εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για το ματς της 30ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας με τον Παναθηναϊκό (06/03/2026).

Παράλληλα, σε τροχιά sold out κινούνται και οι αναμετρήσεις με τη Dubai BC, την AS Monaco και τη Fenerbahçe», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.