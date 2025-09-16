Η διοίκηση της Μάντσεστερ Σίτι αποφάσισε να απολύσει έναν υπάλληλο που εργαζόταν σε μπαρ του «Έτιχαντ», επειδή κατά τη διάρκεια του ντέρμπι δούλευε φορώντας φανέλα της Γιουνάιτεντ.

«Απόλυτο αστείο. Η Σίτι άφησε μέλος του προσωπικού της να φορέσει φανέλα της Γιουνάιτεντ την ημέρα του ντέρμπι», σχολίαζε δηκτικά η ανάρτηση, με τους οπαδούς της Σίτι να δίνουν τη δική τους απάντηση: «Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Το άτομο έχει ήδη απομακρυνθεί».