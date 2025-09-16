Τα πλάνα του για τη μεγάλη πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Champions League με την Πάφο την Τετάρτη (17/9, 19:45) στο «Γ. Καραϊσκάκης» καταστρώνει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός αναμένεται να προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές που θα κάνει στην ενδεκάδα, σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Ο Πασχαλάκης ετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, λόγω της τιμωρίας του Τζολάκη, ενώ στην άμυνα θα επιστρέψει ο Πιρόλα δίπλα στον Ρέτσο, ενώ στην άμυνα πιθανό είναι να ξεκινήσει ο Ντάνι Γκαρθία.

Η απουσία του Ζέλσον Μάρτινς στα εξτρέμ δημιουργεί έναν πονοκέφαλο στον Μεντιλίμπαρ, αφού και ο Ποντένσε δεν είναι στο 100%.

Σίγουρα στο ένα άκροα θα δούμε τον Στρεφέτσαα να παίζει στο ένα άκρο και πιθανότατα τον Ροντινέι στο άλλο, με τον Κοστίνια να παίζει μπακ.

Τέλος, σίγουρα χρόνο συμμετοχής θα πάρει και ο Ιρανός σταρ, Μεχντί Ταρέμι, ο οποίος σκόραρε δύο φορές στο ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα».

Το «Γ. Καραϊσκάκης» θα είναι κατάμεστο, ενώ στις εξέδρες θα βρίσκονται και 500 φίλοι της Πάφου.