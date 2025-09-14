Ο Ρίκι Χάτον, πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής του μποξ, ο οποίος τον Δεκέμβριο θα επέστρεφε στη δράση για έναν αγώνα στο Ντουμπάι, πέθανε σε ηλικία 46 ετών.

Όπως έγινε γνωστό από τα βρετανικά ΜΜΕ, ο Χάτον βρέθηκε νεκρός την Κυριακή (14/9) στο σπίτι του στο Μάντσεστερ, με εκπρόσωπο της αστυνομίας της πόλης να αναφέρει τα εξής…

«Αστυνομικοί κλήθηκαν από έναν πολίτη να μεταβούν στην οδό Bowlacre Road, Hyde, Tameside, στις 6:45 π.μ. σήμερα, όπου βρήκαν το σώμα ενός 46χρονου άνδρα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν υποψίες για ύποπτες συνθήκες».

Ο Χάτον είχε στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής στις κατηγορίες light-welterweight και welterweight, έχοντας 43 συνεχόμενες νίκες πριν την ήττα από τον Φλόιντ Μέιγουέδερ το 2007. Όπως είχε ανακοινώσει πριν δύο μήνες, τον Δεκέμβριο θα αντιμετώπιζε στο Ντουμπάι τον Έισα Αλ Ντα, στην κατηγορία μεσαίων βαρών.