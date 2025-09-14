Με βίντεο που ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό του Ολυμπιακού στα social media, ο προπονητής και οι παίκτες της ομάδας εξηγούν πώς προφέρονται σωστά τα ονόματά τους.

Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι έκαναν το 3×3 στο ελληνικό πρωτάθλημα με το 5-0 επί του Πανσερραϊκού, προετοιμάζονται για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League και η ΠΑΕ αποφάσισε να… βοηθήσει οπαδούς και δημοσιογράφους.

Με ποιον τρόπο; Με το να βάλει προπονητή και παίκτες να εξηγήσουν πώς ακριβώς προφέρονται τα ονόματά τους, ανεβάζοντας το σχετικό βίντεο στα social media.

Ένα βίντεο, στο οποίο την έκπληξη κάνει ο Ροντινέι καθώς το όνομά του προφέρεται αλλιώς, ενώ λύνεται και το μυστήριο με το αν το σωστό είναι Ταρέμι ή Ταρεμί.