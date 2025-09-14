Η Εθνική Ελλάδας ρίχνεται στη μάχη του μικρού τελικού του EuroBasket 2025, με αντίπαλο τη Φινλανδία, (17.00 – ΕΡΤ1 και Novasports Start) σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Μετά τον βαρύ αποκλεισμό από την Τουρκία στον ημιτελικό, οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη καλούνται να αφήσουν πίσω τους την απογοήτευση και να βρουν τα ψυχικά αποθέματα για να κλείσουν τη διοργάνωση με θετικό πρόσημο.

Η Ελλάδα έδειξε στα προηγούμενα ματς πως διαθέτει ποιότητα και βάθος, με νίκες απέναντι σε μεγάλες ομάδες, όμως η βαριά ήττα στον ημιτελικό υπενθύμισε τις αδυναμίες της. Στον μικρό τελικό, η συγκέντρωση και η αμυντική συνέπεια θα είναι καθοριστικά στοιχεία, ειδικά απέναντι σε μια Φινλανδία που στηρίζεται πολύ στο περιφερειακό της σουτ και στο γρήγορο transition. Οι Σκανδιναβοί, οι οποίοι ηττήθηκαν στον άλλο ημιτελικό από τη Γερμανία, έρχονται με την ίδια επιθυμία: να φύγουν από το Ευρωμπάσκετ με ένα ιστορικό μετάλλιο.

Ο Σπανούλης γνωρίζει ότι το ματς απαιτεί πνευματική ετοιμότητα και επιθετική ισορροπία, πίσω από τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Σλούκα, και κυρίως από τους παίκτες του supporting cast, όπως οι Ντόρσεϊ, Τολιόπουλος και Μήτογλου που χρειάζεται να δώσουν λύσεις και ενέργεια.

Για τη «γαλανόλευκη» το παιχνίδι δεν είναι μόνο υπόθεση γοήτρου, αλλά και μια ευκαιρία να επιστρέψει στο βάθρο έπειτα από 16 χρόνια και να στείλει μήνυμα συνέχειας και προοπτικής ενόψει των επόμενων διοργανώσεων.

Ο μικρός τελικός απέναντι στη Φινλανδία αποτελεί, επομένως, μια μάχη χαρακτήρα και αποφασιστικότητας. Η Εθνική έχει την ποιότητα να κατακτήσει το χάλκινο, όμως το ζητούμενο είναι να βγάλει στο παρκέ την ψυχή και την ενέργεια που θα της επιτρέψουν να αποχαιρετήσει τη Ρίγα με το κεφάλι ψηλά και με ένα μετάλλιο στις αποσκευές της.