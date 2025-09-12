Ο Ολυμπιακός ρίχνεται ξανά στη μάχη της Σούπερ Λιγκ μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες και το Σάββατο (13/9, 18:00) υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Την Παρασκευή (12/9), ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή των «ερυθρολεύκων» για την αναμέτρηση με τα «λιοντάρια». Στις επιλογές του Ισπανού τεχνικού βρίσκονται ο Μεχντί Ταρέμι και ο Ντάνιελ Ποντένσε, οι οποίοι επιστρέφουν κανονικά στη διάθεση της ομάδας.

Παράλληλα, στην αποστολή συμπεριλήφθηκε και ο Μάνσα, ενώ εκτός έμειναν ο Ροντινέι, όπως και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Αναλυτικά η αποστολή:

Πασχαλάκης, Τζολάκης, Έξαρχος, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.