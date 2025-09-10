Ο ΟΦΗ και ο ΠΑΟΚ κοντράρονται στην 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League και όλα δείχνουν πως το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Λεωφόρου μετά την αρνητική απάντηση του ΟΑΚΑ.

Την Τρίτη (9/9) η Λίγκα είχε ανακοινώσει ότι το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και σε ό,τι αφορά την αναμέτρηση των Κρητικών με τον «δικέφαλο του βορρά» ανέφερε τα εξής στη σχετική ανακοίνωση…

«Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε την αλλαγή έδρας διεξαγωγής του αγώνα ΟΦΗ – ΠΑΟΚ, 3ης αγωνιστικής, κανονικής περιόδου, Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών), τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, λόγω ακαταλληλότητας του χλοοτάπητα του Παγκρήτιου Σταδίου. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:30. Αν μέχρι την Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι δεν έχει διασφαλιστεί η δυνατότητα διεξαγωγής του αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο (θέματα VAR, άδειες κ.α.) εξουσιοδοτείται η Super League για τον ορισμό διεξαγωγής του αγώνα στο γήπεδο “Απ. Νικολαΐδης”».

Την Τετάρτη (10/9), μία μέρα μετά δηλαδή, η λύση του ΟΑΚΑ έπαψε να υπάρχει καθώς η απάντηση που δόθηκε από τους ανθρώπους του Σταδίου στον ΟΦΗ ήταν αρνητική. Ο λόγος είναι οι ««επισκευαστικές εργασίες που δημιουργούν μη ασφαλείς προϋποθέσεις διεξαγωγής αγώνα».

Με βάση, επομένως, όσα είχε ανακοινώσει την Τρίτη η Λίγκα, ο αγώνας θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Λεωφόρου, εκτός κι αν προκύψει νέο πρόβλημα την τελευταία στιγμή.