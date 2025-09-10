Η Εθνική Ελλάδας και η Τουρκία θα αναμετρηθούν την Παρασκευή (12/9) στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 και ο Εργκίν Αταμάν ζητάει από τις αεροπορικές εταιρείες της χώρας του πρόσθετες πτήσεις για Ρίγα.

Η Ελλάδα επέστρεψε στην 4άδα ενός Eurobasket για πρώτη φορά μετά το 2009, η Τουρκία για πρώτη μετά το 2001 και ο αγώνας αναμένεται πώς και πώς και στις δύο πλευρές, με τον Αταμάν να θέλει όσο το δυνατόν περισσότερους οπαδούς στο πλευρό της ομάδας του.

Έτσι, ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες της Τουρκίας να βάλουν έξτρα πτήσεις για Ρίγα ώστε να ταξιδέψουν όσο το δυνατόν περισσότεροι φίλαθλοι.

«Θα δώσουμε έναν ιστορικό ημιτελικό με την Ελλάδα. Η παρουσία των φιλάθλων μας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Η στήριξη από την εξέδρα είναι πολύ σημαντική», είπε αρχικά ο προπονητής της Τουρκίας και συνέχισε.

«Η Ελλάδα θα έχει περισσότερους φιλάθλους, καθώς έχουν προγραμματιστεί πρόσθετες πτήσεις προς τη Ρίγα. Περιμένω από τις αεροπορικές μας εταιρείες να κάνουν το ίδιο, ώστε να βρεθούν πολλοί Τούρκοι οπαδοί στο πλευρό μας».