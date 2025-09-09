Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αμέσως μετά τη μεγάλη πρόκριση της Ελλάδας επί της Λιθουανίας, συγκέντρωσε τους συμπαίκτες του και τους έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια στο EuroBasket 2025.

«Δεν έχουμε κερδίσει κάτι ακόμα, δεν έχουμε καταφέρει κάτι ακόμα, έχουμε και άλλο ένα παιχνίδι» τόνισε ο Αντετοκούνμπο, όπως αποκάλυψε στις δηλώσεις του και ο Κώστας Παπανικολάου. Στον κύκλο που σχημάτισαν οι διεθνείς, ο Κώστας Σλούκας, ενθουσιασμένος από την πρόκριση, φώναζε επίσης με πάθος.

Με αυτό τον τρόπο πέρασε το μήνυμα ότι η Εθνική δεν επαναπαύεται στην πορεία της μέχρι τώρα, αλλά παραμένει αποφασισμένη για ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις. Επόμενος στόχος, η νίκη επί της Τουρκίας στον ημιτελικό.