Ο Κώστας Παπανικολάου δήλωσε «ευλογημένος» για την πρόκριση της Εθνικής Ελλάδας στην 4άδα του EuroBasket 2025 και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην Εθνική ποδοσφαίρου και την κριτική που δέχθηκε μετά το 0-3 από τη Δανία.

Ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας είχε κάθε λόγο να είναι χαρούμενος για την πρόκριση στους ημιτελικούς του EuroBasket 2025, είχε όμως λόγο για να είναι και απογοητευμένος με τη νοοτροπία των Ελλήνων, κάνοντας ειδική αναφορά για όσα ειπώθηκαν ή γράφτηκαν μετά την ήττα της Εθνικής ποδοσφαίρου από τη Δανία.

«Σαφέστατα το θέλαμε πάρα πολύ. Όπως πολύ σωστά είπε ο Γιάννης στο τέλος, δεν έχουμε κερδίσει κάτι ακόμα, δεν έχουμε καταφέρει κάτι, απλά δώσαμε στον εαυτό μας άλλη μια ευκαιρία για διάκριση. Το όνειρο είναι μπροστά και δεν μένει παρά να το κυνηγήσουμε.

Είμαστε ευλογημένοι που το ζούμε αυτό. Το μόνο που θέλω να πω κι επειδή είναι μετά από νίκη είναι ευκαιρία. Χθες το βράδυ παρακολουθώντας το βράδυ το ποδόσφαιρο μετά στα σόσιαλ είδα πολλούς να μειώνουν αυτά τα παιδιά και την προσπάθειά τους, μια πολύ ελπιδοφόρα γενιά που αν μη τι άλλο εκπροσωπούν την Ελλάδα.

Το στενάχωρο δεν είναι ότι βλέπω μικρά παιδιά να το κάνουν που έχει γίνει συνήθεια, αλλά βλέπω και μεγαλύτερους σε ηλικία να κρίνουν παιδιά μικρότερα που έχουν διαγράψει μια πορεία και στο τέλος της ημέρας παλεύουν για τη χώρα μας.

Όλοι οι γονείς λέμε ότι θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν καλοί άνθρωποι στην κοινωνία και χρήσιμοι. Όταν εμείς σαν παραδείγματα είμαστε έτσι, πως περιμένουμε τα παιδιά μας να γίνουν αυτό που πρέπει να γίνουν; Κι αυτό έγινε τώρα στον αθλητισμό, αλλά είναι μια μικρογραφία. Όλοι πρέπει να αλλάξουμε το τσιπάκι και να βλέπουμε το θετικό, όχι το αρνητικό και την τοξικότητα», ήταν τα λόγια του Παπανικολάου.