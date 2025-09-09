Η Εθνική Ελλάδας πήρε θριαμβευτική πρόκριση για τους ημιτελικούς του EuroBasket 2025 μετά τη νίκη με 87-76 επί της Λιθουανίας και ο Βασίλης Σπανούλης είχε κάθε λόγο να είναι χαρούμενος, κάνοντας αναφορά και στον ημιτελικό της Παρασκευής (12/9) με την Τουρκία.

Έπειτα από αναμονή 16 χρόνων η Ελλάδα επέστρεψε στην 4άδα ενός Eurobasket και στοχεύει πλέον… τουλάχιστον σε μετάλλιο, γιατί όταν φτάνεις στους ημιτελικούς δεν γίνεται να μη σκέφτεσαι και το τρόπαιο.

Όπως και να έχει, το μυαλό όλων τώρα είναι στον ημιτελικό κόντρα στην Τουρκία, με τον Σπανούλη να μένει απολύτως ικανοποιημένος από την προσπάθεια όλων των παικτών του κόντρα στη Λιθουανία, όπως τόνισε στις δηλώσεις του.

«Κάναμε μια ακόμη μεγάλη νίκη που μας στέλνει στα ημιτελικά. Έχουμε πολύ σημαντικά ματς μπροστά μας και θα πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Παίξαμε εξαιρετικά, με πολύ καλή συμπεριφορά τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Κάναμε καλές άμυνες, δώσαμε μάχη σαν πραγματική ομάδα και όλοι οι παίκτες συνέβαλαν καθοριστικά», είπε αρχικά και συνέχισε.

«Τώρα στρέφουμε την προσοχή μας στην Τουρκία, θα είμαστε έτοιμοι να δώσουμε ένα δυνατό παιχνίδι».