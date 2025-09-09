Η Εύα Χαντάβα ταξίδεψε στα τέλη Αυγούστου στο Νεπάλ για να ξεκινήσει τη σεζόν με την τοπική ομάδα Karnali Yashvis, συμμετέχοντας στο Everest Women’s Volleyball League — ένα τουρνουά δύο εβδομάδων που υπόσχεται να φέρει το γυναικείο βόλεϊ στο προσκήνιο της περιοχής.

Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά την άφιξή της, η χώρα βυθίστηκε στο χάος. Ογκώδεις διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς και της απαγόρευσης πρόσβασης στα social media οδήγησαν σε πρωτοφανείς συγκρούσεις, δεκάδες νεκρούς και τελικά στην παραίτηση του πρωθυπουργού Όλι.

Το κοινοβούλιο πυρπολήθηκε, η πρωτεύουσα Κατμαντού βρίσκεται υπό καθεστώς αναταραχής και οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποσυρθεί από σημεία-κλειδιά της πόλης.

Το πρωτάθλημα διακόπηκε επ’ αόριστον και η Εύα Χαντάβα παραμένει εγκλωβισμένη στην πόλη, με τις πτήσεις να ακυρώνονται και την κατάσταση να χαρακτηρίζεται ασταθής και επικίνδυνη. Μέσω ανάρτησής της στο Facebook, ενημέρωσε τους φίλους και θαυμαστές της ότι είναι καλά στην υγεία της, αλλά δεν μπορεί να φύγει από τη χώρα όσο η κατάσταση δεν ομαλοποιείται.