Πένθος στον Παναθηναϊκό AKTOR καθώς ο παλαίμαχος αθλητής της ομάδας Αλέξης Τσαντίλης πέθανε σε ηλικία 65 ετών.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του παλαίμαχου καλαθοσφαιριστή μας, Αλέξη Τσαντίλη. Ο εκλιπών ήταν μέλος της σπουδαίας ομάδας του Παναθηναϊκού που κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδος το 1984. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».