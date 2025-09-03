Η Πάφος είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League και ο αρχηγός της, Μουαμέρ Τάνκοβιτς, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Η κυπριακή ομάδα θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση καθώς απέκλεισε όποια ομάδα βρήκε απέναντί της στα προκριματικά και στην πρεμιέρα θα παραταχθεί στο Καραϊσκάκη για να αντιμετωπίσει τους «ερυθρόλευκους».

Θα περίμενε κανείς ότι στις τάξεις της Πάφου θα ήταν όλοι σε κατάσταση ευτυχίας, η αλήθεια όμως είναι διαφορετική, με τον προπονητή Χουάν Κάρλος Καρσέδο να αφήνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας τον Τάνκοβιτς, εκπλήσσοντας πολλούς. Μια κίνηση που μοιάζει με επιβεβαίωση των όσων ακούγονται για μεγάλο πρόβλημα στις σχέσεις των δύο ανδρών.

Ο Τάνκοβιτς ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της Πάφου τόσο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος όσο και στην πρόκριση στη League Phase του Champions League, οπότε το γεγονός ότι έμεινε εκτός λίστας δεν αποκλείεται να αποτελεί και προαναγγελία της αποχώρησής του.