Τα «λιοντάρια» ανακοίνωσαν και επίσημα την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδης σε ένα «deal» που θα αποφέρει στον Παναθηναϊκό 22+3 εκατομμύρια ευρώ.

Ο διεθνής επιθετικός εκπροσωπείται από τους βετεράνους άσους του Ολυμπιακού, Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς και Ανδρέα Νινιάδη, με τον πρώτο να παίρνει την «σκυτάλη» από τον τελευταίο και να δημοσιεύει την πρώτη του φωτογραφία με τον Ιωαννίδη στα χρώματα του συλλόγου της Λισαβόνας.

Αναλυτικότερα, ο Σέρβος μύθος των Πειραιωτών πόσταρε στο Χ, μια εικόνα με τους δύο τους, συνοδεύοντας την με την λεζάντα: «Είμαστε όλοι περήφανοι για σένα, καλή τύχη στη νέα σου πρόκληση», αναφερόμενος στον Έλληνα φορ.