Λίγη ώρα πριν τις 03:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας ο 30χρονος επιθετικός, Σίριλ Ντέσερς έφτασε στην Αθήνα και στις πρώτες του δηλώσεις αναφέρθηκε στους λόγους που τον έκαναν να απαντήσει θετικά στον Παναθηναϊκό.

«Έπαιξα απέναντι στον Παναθηναϊκό με τη Ρέιντζερς. Είδα με τα μάτια μου την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, τους οπαδούς και πώς έπαιξε η ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Η Ρέιντζερς προκρίθηκε, καθώς είναι και αυτή πολύ δυνατή ομάδα. Ο Παναθηναϊκός όμως είναι ένα μεγάλο κλαμπ, αν δεις την ιστορία του και τι αντιπροσωπεύει», τόνισε ο πρώην άσος της Ρέιντζερς.

Για το γεγονός ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού «αγαπούν» περισσότερο τους παίκτες που έχουν σκοράρει κόντρα στον Ολυμπιακό: «Πέρυσι παίξαμε απέναντι στον Ολυμπιακό με τη Ρέιντζερς στο Europa League. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι και ήταν ένα ωραίο γκολ. Ελπίζω αυτή να είναι μία καλή αρχή για τη σχέση μου με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Τώρα θα παίζω περισσότερο εναντίον του Ολυμπιακού. Αυτά είναι μεγάλα ματς, ελπίζω ότι θα σκοράρω σε αυτά τα παιχνίδια, στα ντέρμπι, αλλά και στην Ευρώπη».